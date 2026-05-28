28 мая 2026 в 20:32

Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву

Посольство РФ назвало циничными поставки Gripen ВСУ после удара по Старобельску

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Договоренности о поставках шведских истребителей Gripen Украине выглядят особенно цинично после удара ВСУ по Старобельску, заявили в посольстве России в Швеции в Telegram-канале. По словам дипломатов, шведские власти продолжают увеличивать военную помощь Киеву, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта и новым преступлениям.

На фоне совершенного в ночь на 22 мая варварского удара украинской военщины по зданиям учебного корпуса и общежития Луганского государственного педагогического университета в Старобельске <...> сделка о поставках ей шведских боевых самолетов Gripen выглядит особенно цинично, — сообщили в дипмиссии.

Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что Швеция готова передать Украине Gripen, но только после того, как между Киевом и Москвой будет достигнуто мирное соглашение. Помимо истребителей, поддержка Стокгольма может включать предоставление ресурсов для разминирования Черного моря, а также помощь в подготовке офицерского состава украинской армии.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что слухи об оборонном сотрудничестве между Вооруженными силами Украины и США могут быть частью информационной войны. Он также не исключил, что Киев может обмануть американцев.

Россия
Швеция
ВСУ
Украина
