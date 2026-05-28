Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»

Конгрессмены включили в проект бюджета военно-морских сил США на 2027 финансовый год пункт, который может усложнить возведение линкоров класса «Трамп» из-за уровня технологической готовности вооружений, сообщает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как сказано в публикации, заявил, что на них будут установлены ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие.

Согласно документу, министр ВМС не имеет права подписывать договор или иное соглашение, предусматривающее работы по возведению первого корабля программы линкоров до момента, когда комитеты конгресса по обороне подтвердят достаточную технологическую готовность планируемых систем вооружений для этого головного судна.

В материале не указано, какие именно системы вооружений имеются в виду и что конкретно подразумевает термин «проработанный уровень технологической готовности». Известно, что, например, электромагнитная рельсовая пушка пока не достигла необходимого уровня доработки.

Ранее ВМС США возобновили оказание поддержки судам в прохождении Ормузского пролива. Так, боевые корабли помогли пройти водную артерию греческому супертанкеру с 2 млн баррелей нефти на борту. По информации издания, в ближайшие дни американские военные планируют оказать поддержку примерно 10 судам, включая танкеры и контейнеровозы. Эта мера призвана возобновить операцию Project Freedom, которая была приостановлена в начале мая.

До этого американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.