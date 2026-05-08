Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива

Американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив, сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.

Ранее командование Вооруженных сил Ирана заявило, что Соединенные Штаты совершили нападение на два их танкера, чем нарушили действующие договоренности о прекращении огня. В официальном обращении действия американской армии в отношении судна, двигавшегося от берегов Джаска к Ормузскому проливу, названы бандитской агрессией. Иранская сторона информировала о проведении ответного обстрела кораблей США в акватории к востоку от пролива.

Кроме того, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что руководство страны еще не вынесло окончательный вердикт относительно инициатив США по мирному договору. Дипломат уточнил, что переданный Вашингтоном проект в настоящий момент проходит процедуру тщательного анализа.