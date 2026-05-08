Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона

Официальное решение по американским предложениям относительно мирного соглашения правительством Ирана пока не принято, заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи в интервью агентству Tasnim. Дипломат пояснил, что представленный Вашингтоном документ находится на стадии детального изучения.

Что касается переговоров, следует сказать, что [ответ] находится на рассмотрении и мы обязательно объявим об окончательном результате, как только он будет достигнут, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединенные Штаты неизменно отдают предпочтение безрассудным силовым авантюрам в моменты, когда стороны приближаются к мирному урегулированию. Руководитель внешнеполитического ведомства республики отметил, что подобный алгоритм действий Вашингтона носит систематический характер.

Кроме того, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что российские прогнозы относительно краткосрочного характера противостояния между Вашингтоном и Тегераном полностью подтвердились. По словам эксперта, Москва точно проанализировала потенциал американской стороны и своевременно обеспечила Тегеран необходимой политико-дипломатической помощью.