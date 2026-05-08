08 мая 2026 в 15:05

Глава МИД Ирана обвинил США в военном авантюризме

Глава МИД Ирана: США выбирают авантюру при близком дипломатическом решении

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Соединенные Штаты каждый раз выбирают безрассудную военную авантюру, когда дипломатическое решение оказывается близко, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X. Глава иранской дипломатии подчеркнул, что такая модель поведения Вашингтона прослеживается постоянно.

Каждый раз, когда на повестке дня оказывается дипломатическое решение, США выбирают безрассудную военную авантюру, — написал Аракчи.

Его слова прозвучали на фоне сообщения Центрального командования Вооруженных сил США о нанесении ударов по иранским военным объектам. Атаки стали ответом на нападения на американские ракетные эсминцы, которые проходили через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Ирана провели операцию, в ходе которой был захвачен нефтяной танкер Ocean Koi. По заявлению иранской стороны, судно действовало незаконно.

Прежде стало известно, что силы Ирана вынудили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив. ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о проведении крупномасштабной совместной операции, в ходе которой был нанесен «значительный ущерб» американскому флоту.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

