Автобус пытался «заехать» в здание в Петербурге

Автобус врезался в здание на Удельном проспекте в Петербурге

Автобус врезался в здание на Удельном проспекте, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Транспортное средство выехало с проезжей части на тротуар и протаранило витрину магазина.

На место прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и инспекторы ГАИ. Подробности случившегося пока не раскрываются, также отсутствуют сведения о пострадавших.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что на востоке Москвы пассажирский автобус сбил женщину, которая шла по территории стоянки для автобусов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства этого дорожного инцидента.

Также около 14 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в кювет в Мордовии. Транспорт с 20 пассажирами в салоне ехал из Саранска. Все пострадавшие отделались легкими ушибами и ссадинами.

До этого в Воронеже водитель по невнимательности зажал дверью автобуса ногу 11-летней школьницы и сломал ее. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.