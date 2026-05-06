Названо число пострадавших при опрокидывании автобуса в Мордовии В Мордовии 14 человек пострадали при опрокидывании автобуса в кювет

Около 14 человек пострадали в результате опрокидывания пассажирского автобуса в кювет в Мордовии, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, общественный транспорт с 20 пассажирами в салоне следовал из Саранска. Все пострадавшие получили легкие ушибы и ссадины.

Ранее в Ленобласти автобус Volgabus сбил 55-летнего жителя Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 2 мая около 10:40 в Московском районе у дома 20 по Пулковскому шоссе. В полиции сообщили, что мужчина внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте, начата проверка.

До этого на внутренней стороне 41-го километра МКАД водитель КамАЗа совершил массовый наезд на стоящие впереди машины. В результате масштабного столкновения повреждения получили сразу 14 автомобилей. Пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние.

В Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП произошло в районе дома № 136. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ.