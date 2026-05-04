День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:01

КамАЗ протаранил колонну из 14 автомобилей

Двое детей пострадали в массовом ДТП на МКАД с участием грузовика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На внутренней стороне 41-го километра МКАД водитель КамАЗа совершил массовый наезд на стоящие впереди машины, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате масштабного столкновения повреждения получили сразу 14 автомобилей.

В результате дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Механические повреждения получили 14 транспортных средств, — подтвердили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП произошло в районе дома № 136. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ.

До этого ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух жителей Курской области, авария произошла на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Еще один участник ДТП, 59-летний мужчина, получил легкие травмы.

Москва
аварии
ДТП
МКАД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.