КамАЗ протаранил колонну из 14 автомобилей Двое детей пострадали в массовом ДТП на МКАД с участием грузовика

На внутренней стороне 41-го километра МКАД водитель КамАЗа совершил массовый наезд на стоящие впереди машины, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В результате масштабного столкновения повреждения получили сразу 14 автомобилей.

В результате дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Механические повреждения получили 14 транспортных средств, — подтвердили в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика. ДТП произошло в районе дома № 136. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ.

До этого ДТП с участием КамАЗа унесло жизни двух жителей Курской области, авария произошла на дороге между населенными пунктами Курица и Нижняя Медведица. Оба пострадавших скончались до прибытия медиков. Еще один участник ДТП, 59-летний мужчина, получил легкие травмы.