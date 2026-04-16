Массовая авария с участием грузовика произошла в Мурманске

В Мурманске на Кольском проспекте произошла массовая авария с участием четырех машин, в том числе грузовика, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в районе дома № 136.

В полиции сообщили, что 24-летний водитель BMW двигался со стороны улицы Беринга в направлении Кооперативной. При перестроении он не справился с управлением и врезался в стоявший у обочины КамАЗ с прицепом «Бродвей».

После удара BMW по инерции столкнулся с Volkswagen Polo, который ехал попутно. Тот, в свою очередь, врезался в движущуюся в третьем ряду Honda Pilot. Водителя BMW доставили в Мурманскую областную больницу, где после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее участниками массового ДТП на федеральной трассе рядом с городом Уссурийском Приморского края стали 25 машин. Пострадал один человек, обошлось без жертв.