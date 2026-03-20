Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска Массовое ДТП с 25 машинами произошло на федеральной трассе А-370 в Приморье

Участниками массового ДТП на федеральной трассе рядом с городом Уссурийском Приморского края стали 25 машин, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. По информации ведомства, пострадал один человек, обошлось без жертв.

Отмечается, что в аварию попал в том числе грузовик. Еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение. Экстренные службы разместили на месте ЧП подвижный пункт обогрева.

