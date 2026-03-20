Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 09:21

Более двух десятков машин столкнулись на трассе недалеко от Уссурийска

Массовое ДТП с 25 машинами произошло на федеральной трассе А-370 в Приморье

Фото: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю
Подписывайтесь на нас в MAX

Участниками массового ДТП на федеральной трассе рядом с городом Уссурийском Приморского края стали 25 машин, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. По информации ведомства, пострадал один человек, обошлось без жертв.

На федеральной трассе А-370 произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек, погибших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварию попал в том числе грузовик. Еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение. Экстренные службы разместили на месте ЧП подвижный пункт обогрева.

Ранее женщина с двумя дочерьми получила травмы в результате ДТП с кроссовером в городе Пушкине под Санкт-Петербургом. По словам очевидцев, автомобиль влетел в остановку с людьми. Пострадавших экстренно госпитализировали.

До этого массовое ДТП на трассе Элиста — Зимовники унесло жизни двух человек. 63-летний водитель Volkswagen Amarok пошел на обгон и на полной скорости протаранил встречную Toyota Land Cruiser с прицепом. Оба водителя скончались на месте до приезда медиков.

ДТП
Приморский край
Уссурийск
происшествия
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.