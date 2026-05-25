Более 170 украинских дронов уничтожили над Россией за ночь Силы ПВО сбили 173 украинских дрона над Россией в ночь на 25 мая

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили более 170 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Кроме того, БПЛА были сбиты над Московским регионом и Республикой Крым, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в результате атаки украинских беспилотников на Горловку в ДНР. Как уточнил мэр города Иван Приходько, в населенном пункте был поврежден ряд домостроений.

До этого стало известно, что силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили не менее 3897 украинских беспилотников над территорией России. Наибольшее количество БПЛА было сбито 20 и 23 мая. В эти дни ПВО сбила 780 и 800 дронов соответственно.