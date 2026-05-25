25 мая 2026 в 08:48

Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Восток»

Фото: МО РФ
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток», сообщили в пресс-службе ведомства. Также он провел совещание, на котором заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о подключении расчетов БПЛА к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети группировки. Начальник войск ПВО «Востока» генерал-майор Валерий Черныш в свою очередь отметил, что вывод информации со всех малогабаритных радиолокационных станций группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.

Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать <...> воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение, — подчеркнул Черныш.

Ранее сообщалось, что дежурные силы ПВО в ночь на 25 мая уничтожили 173 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке ВСУ с воздуха подверглись 14 регионов страны, в том числе Белгородская, Брянская, Курская, Московская области и Республика Крым.

