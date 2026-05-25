Народ Армении, а не ее начальники, является стратегическим партнером России, заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что эта республика — исторически очень близкая для РФ страна.

Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю — братский народ Армении, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ вспомнил первый разговор с премьером Николом Пашиняном, во время которого он заверил его в поддержке Москвой армянского народа. Медведев отметил, что премьер не внял этим словам, и добавил, что Пашинян не гарант мира для Армении.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС из-за опасного курса Пашиняна. По словам политика, глава армянского правительства ошибся в системе координат и проводит линию, крайне опасную для своей страны.

До этого журналисты сообщили, что в преддверии выборов в Армении Москва поставила электорат перед геополитическим выбором между членством в ЕАЭС и сближением с ЕС. Отмечается, что Россия начала последовательно сворачивать торгово-экономические связи с Ереваном после заседания Совбеза РФ, где обсуждались недружественные шаги руководства республики.