Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 09:36

Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народ Армении, а не ее начальники, является стратегическим партнером России, заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что эта республика — исторически очень близкая для РФ страна.

Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю — братский народ Армении, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ вспомнил первый разговор с премьером Николом Пашиняном, во время которого он заверил его в поддержке Москвой армянского народа. Медведев отметил, что премьер не внял этим словам, и добавил, что Пашинян не гарант мира для Армении.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС из-за опасного курса Пашиняна. По словам политика, глава армянского правительства ошибся в системе координат и проводит линию, крайне опасную для своей страны.

До этого журналисты сообщили, что в преддверии выборов в Армении Москва поставила электорат перед геополитическим выбором между членством в ЕАЭС и сближением с ЕС. Отмечается, что Россия начала последовательно сворачивать торгово-экономические связи с Ереваном после заседания Совбеза РФ, где обсуждались недружественные шаги руководства республики.

Власть
Россия
Армения
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемые в уколах детям воспитатели из Тувы решили отмолчаться
Сын нижегородского миллиардера прервал молчание после пьяного ДТП
В Госдуме назвали слова, лучше всего понятные украинской власти
Жители Конго устроили штурм больцы для зараженных лихорадкой Эбола
Стало известно, какая страна пойдет под суд из-за русофобии
В ДНР удар ВСУ повредил здание управы района
В КАМАЗе рассказали о планах по развитию беспилотных автомобилей
Два ребенка погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Названа главная тема переговоров Путина и Токаева в Астане
Украинцы начали готовить круговую оборону у границы с Белоруссией
Тихановская приехала в Киев на фоне попыток Зеленского угрожать Лукашенко
Медведев раскрыл, на что пошел Пашинян ради «дутого авторитета» на Западе
Медведев назвал народ Армении стратегическим партнером России
Число пострадавших в ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье увеличилось до 18
«Считает нас лохами»: Медведев жестко прошелся по политике Пашиняна
«Толкает родину на путь Украины»: Медведев о «временщике Николе» в Армении
«Крупно ошибся»: Медведев объяснил, как Пашинян лишит Армению рынка России
В Саратове задержали связиста мошенников с квартирами под узлы связи
«Просто уморительно»: звезда «Долгого прощания» высмеял британскую разведку
Медведев рассказал, почему нужно оставить длинные школьные каникулы
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.