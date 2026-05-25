Жители Конго устроили штурм больницы для зараженных лихорадкой Эбола

AP: молодые люди в Конго напали на больницу для пациентов с Эболой

В Демократической Республике Конго группа молодых людей напала на больницу, где лечатся пациенты с Эболой, и требует отдать тела умерших родственников, сообщает Associated Press со ссылкой на главврача. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 мая, в городе Монгбвалу.

Разгневанные молодые люди штурмовали больницу, где лечатся пациенты с Эболой. <...> Медперсоналу пришлось в спешке эвакуировать пациентов, — говорится в сообщении.

По словам главного врача Ричарда Локуду, во время атаки на клинику раздавались выстрелы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в Конго зафиксировано свыше 900 подозрений на заражение лихорадкой Эбола. Из этого числа лабораторно подтвержден 101 случай, подчеркнул он. По имеющейся информации, самая сложная обстановка сложилась в провинции Итури с населением около 5 млн жителей.

Кроме того, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что в России нет условий для распространения лихорадки Эбола. Природный резервуар вируса — плодоядные летучие мыши, обитающие при круглогодичной температуре около 30 градусов тепла. В РФ такие животные не водятся, поэтому риски вспышек минимальны.

