«Смерть имеет лицо Даши»: Дугин о гибели дочери

Философ Александр Дугин заявил в интервью Ксении Собчак, что после гибели дочери Дарьи у него изменилось отношение к смерти и к людям. По его словам, раньше в его мировоззрении главным был народ как целое, однако трагедия заставила его по-новому осознать значимость отдельного человека.

Конечно, это меняет. Теперь смерть стала для меня чем-то личным, она имеет лицо Даши. И это очень трудно передать, — сказал он.

Дарья Дугина стала жертвой взрыва автомобиля вечером 20 августа 2022 года на Можайском шоссе. ФСБ России выяснила, что за этим стоят украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк.

Ранее писатель и офицер Добровольческого корпуса Захар Прилепин заявил в интервью NEWS.ru, что журналистку Дарью Дугину убили за правду, которую она вещала в том числе на иностранную аудиторию. Прилепин подчеркнул, что западные антироссийские структуры делают все для того, чтобы заглушить голос русской правды в своих странах.