23 августа 2025 в 19:58

Памятная служба по Дугиной собрала десятки человек в Париже

Дарья Дугина Дарья Дугина Фото: Антон Великжанин/ АГН «Москва»

В парижском Свято-Троицком соборе прошла церковная служба, приуроченная к годовщине гибели политолога и журналистки Дарьи Дугиной, передает ТАСС. Согласно данным ФСБ России, к ее убийству причастны украинские спецслужбы.

На мероприятии присутствовали несколько десятков человек, включая специально приехавших из других городов, чтобы отдать дань уважения погибшей, говорится в сообщении. После парижской церковной службы на площади Вобан прошла акция ассоциации SOS Donbass в поддержку населения Донбасса и Новороссии. Организация, с 2022 года регулярно проводящая по всей Франции акции против поставок оружия Украине, ранее направляла гуманитарные конвои в ДНР и ЛНР.

Ранее скульптор Дмитрий Александров сообщил, что памятник Дугиной будет открыт 20 августа в парке подмосковного Одинцовского округа. По его словам, композиция выполнена из карельского гранита и бронзы. Над проектом, создававшимся при участии отца Дарьи Александра Дугина, работали в течение двух лет, а непосредственно изготовление заняло четыре месяца.

Дарья Дугина
Париж
Франция
память
