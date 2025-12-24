Перспективы нормальной работы мессенджера WhatsApp в России стремятся к нулю, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский в ходе выступления на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». По его словам, скорее всего, в этой ситуации не будет особых изменений.

Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю, — отметил он.

До этого заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией. По его словам, наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

Ранее представители WhatsApp заявили о намерении бороться за своих пользователей в России после введения ограничений на работу сервиса. В компании подчеркнули, что платформа глубоко интегрирована в жизнь сообществ.