23 декабря 2025 в 18:30

Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки

Боярский: у WhatsApp были годы на локализацию данных пользователей

Сергей Боярский Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджеру WhatsApp было дано достаточно времени для того, чтобы наладить свою работу в России. На пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, он подчеркнул, что речь шла о годах, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы никого не запрещали — мы требуем от всех одинакового исполнения требований законов РФ. У WhatsApp было огромное количество времени, годы и призывы с нашей стороны приземлиться, открыть полномочное представительство, локализовать данные пользователей на нашей территории, завести страничку в Роскомнадзоре, познакомиться и войти в контакт с регулятором, но и, конечно, взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия разного рода правонарушениям, в том числе мошенническим. Коллеги никогда не откликались, а если они просто будут делать политические заявления — это не очень красиво, это не красит и не добавляет репутации, — сказал Боярский.

Ранее заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией. По его словам, наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

