Стубб дал совет членам НАТО после предупреждения Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал членам НАТО прислушаться к словам американского коллеги Дональда Трампа после его слов о будущем Альянса, передает агентство Bloomberg. По его мнению, страны, у которых есть возможность помочь Вашингтону с ситуацией в Ормузском проливе, должны сделать это.

Стубб также напомнил, что НАТО является оборонительным блоком. Политик уточнил, что Альянс не проводит военные операции.

Ранее Трамп объявил, что многие страны намерены направить военные корабли, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Он упомянул Великобританию, Китай, Южную Корею, Францию и Японию.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обратила внимание, что Трамп добивается, чтобы союзники активно действовали, чтобы открыть Ормузский пролив. Республиканец ведет переговоры с партнерами в Евросоюзе, особенно в НАТО и на Ближнем Востоке, пояснила она.