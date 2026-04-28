Затащили в притон или наказали за кражу? Мигрант избил школьницу

В городе Родники Ивановской области задержали мигранта, подозреваемого в избиении девушки-подростка и покушении на изнасилование. Мать пострадавшей сетует, что никто из друзей не вступился за дочь. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Прогулка-ловушка

Вечером 22 апреля 17-летняя девушка Аня (имя изменено) из города Родники написала матери сообщение о том, что идет на прогулку. Мать не переживала, зная, что дочка проводит досуг с друзьями, но вскоре от девочки пришло сообщение. Аня просила помощи.

По словам матери пострадавшей, все началось в квартире, куда девушку пригласила знакомая. Именно там на нее напал некий мужчина. Подросток пыталась звать на помощь, однако, по словам матери, находившиеся рядом друзья и знакомые не вмешались в ситуацию и не вызвали полицию, пишет информационное агентство «Отдел новостей».

Мать пришла на помощь

Не дождавшись ответа, мать немедленно отправилась на поиски. Возле одной из школ она увидела страшную картину: ее дочь была сильно избита, в крови, а рядом находился мужчина, который удерживал ее.

Женщина смогла отбить ребенка и вызвать помощь. Случайные очевидцы — молодые люди, проезжавшие мимо, — не остались в стороне и помогли остановить нападавшего до приезда экстренных служб.

Пострадавшую срочно госпитализировали в Иваново. Сообщается, что девушка получила серьезные травмы и находится под наблюдением врачей.

Скрылся в Узбекистане?

По информации пресс-службы УМВД России по Ивановской области, гражданин, причастный к указанным криминальным действиям, задержан. Это мужчина 1997 года рождения. Проводится проверка.

Тем временем Telegram-канал «Наше Иваново», не зарегистрированный в реестре РКН, пишет, что мужчина покинул территорию страны после дачи объяснений. Сейчас, по данным источника, он находится в Узбекистане. Также канал утверждает, что саму девушку проверяют на причастность к краже крупной суммы с банковской карты.

Вовлекали в проституцию?

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника событий, а также причины, по которым помощь не была оказана вовремя — как в квартире, где начался инцидент, так и в первые минуты после нападения.

В разбирательство вмешалось и федеральное ведомство Следственного комитета. Председатель Александр Бастрыкин потребовал от руководителя управления по Ивановской области Дмитрия Позовского предоставить ему отчет о ходе разбирательства. Не исключено, что девочку могли обманом вовлечь в проституцию.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Родники иностранный гражданин избил 17-летнюю девушку за отказ вступить с ним в интимные отношения. Отмечается, что потерпевшую обманным путем заманили в квартиру, где одна из местных жительниц организовывает занятие проституцией. Следственными органами СК России по Ивановской области по данному факту расследуется уголовное дело», — заявили в СКР.

