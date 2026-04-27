Дядя Леша: пять семей обвинили мужа владелицы детсада в педофилии

В Подмосковье частный детский сад оказался замешан в педофильской истории. Муж владелицы учреждения то и дело появлялся рядом с детьми, а те после делились с родителями страшными историями. NEWS.ru рассказывает, что известно о разбирательстве.

Дядя Леша

Осенью прошлого года в подмосковном Красногорске семья решила отдать трехлетнюю девочку в частный детский сад. Но спустя месяц девочка начала говорить вещи, которые повергли родителей в ужас.

Со слов ребенка, в саду у них появлялся некий «дядя Леша». Он показывал девочке половые органы, трогал в интимных местах, а потом включал порнографическое видео и предлагал повторить увиденное.

Отец не стал игнорировать слова дочери. Со своими подозрениями он сразу же обратился в Следственный комитет. Мать ребенка начала публичную кампанию в социальных сетях, чтобы осветить этот процесс.

«В октябре-ноябре прошлого года наша дочь, которой на тот момент было 3,5 года, ходила в частный детский сад рядом с нашим домом. В один из дней она пришла домой и рассказала, что воспитатель-мужчина снял перед ней штаны, оголил свой половой орган и включил взрослое видео сексуального характера на своем телефоне, предложив [ребенку] сделать так же, как в этом видео», — поделилась мама ребенка в видео, опубликованном в соцсетях.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Человек без должности

После заявления родителей было возбуждено уголовное дело. «Дядю Лешу» задержали — им оказался Алексей, муж владелицы детского сада.

Выяснилось, что мужчина не был официально трудоустроен в учреждении, но появлялся в саду, когда хотел. Родители других детей подтверждали: он мог самостоятельно купать воспитанников или оставаться с ними наедине.

Следователи провели цифровую экспертизу: сопоставили историю браузера Алексея с видеозаписью, где девочка воспроизводит детали произошедшего. Эти данные стали частью доказательной базы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Новые пострадавшие

По данным Telegram-канала Baza, на сегодняшний день известно о пяти семьях, которые заявили о домогательствах к их детям в этом же учреждении.

Алексей настаивает: его оговорили. А его жена, по словам родителей пострадавших, называет трехлетнюю девочку «дауном» и утверждает, будто у нее ДЦП — хотя медицинские подтверждения этого в деле отсутствуют.

