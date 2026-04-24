Изнасиловали и пытались сжечь: труп женщины нашли в 3 км от завода

Изнасиловали и пытались сжечь: труп женщины нашли в 3 км от завода

В городе Аксу Павлодарской области Казахстана нашли труп изнасилованной женщины. После надругательства и убийства жертву пытались сжечь. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом происшествии.

Труп на окраине

По данным Telegram-канала «Криминальный Казахстан», тело женщины было найдено примерно в трех километрах от ферросплавного завода в городе Аксу, в промышленной, нежилой зоне. Предполагается, что перед расправой женщина была изнасилована в жестокой форме. Официально эта информация пока не подтверждена.

Очевидец предоставил журналистам видеозапись с места, где был обнаружен труп. Тело обнаженной женщины было частично повреждено следами горения. Лицо погибшей при этом полностью обезображено.

Также была опубликована ориентировка на погибшую, согласно которой ее рост не превышал 165 см.

Подозреваемый задержан

В департаменте полиции подтвердили факт убийства. Там отметили, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

«Полицией задержан и водворен в ИВС подозреваемый. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Что связывало предполагаемого преступника и убитую, пока не сообщается. Местные в комментариях к публикации отмечают, что арестованным оказался житель Аксу — молодой мужчина. По словам горожан, его видели неподалеку от места, где произошло убийство. Выследить подозреваемого удалось по показаниям свидетелей и записям с камер видеонаблюдения.

Слухи о маньяке

Сразу после распространения новости о жестоком убийстве в городе стали расходиться слухи о еще двух трупах: якобы за день были убиты 13-летняя девочка, а также изнасилован и убит некий мужчина. Но эти сообщения оказались дезинформацией, что подтвердили в местном отделе полиции.

«Говорят, убийство произошло на улице Ауэзова. Как раз на Ауэзова живу и работаю, страшно по вечерам вообще теперь на улицу выходить», — призналась в комментариях местная жительница.

