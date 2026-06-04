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04 июня 2026 в 12:20

Капитана задержанного Францией танкера Tagor отпустили из-под стражи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Капитан задержанного ВМС Франции танкера Tagor, являющийся гражданином России, освобожден из-под стражи, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Бреста. По информации источника, решение принято в рамках масштабного и сложного судебного расследования.

Ранее посольство России в Париже назвало надуманными обвинения французских властей в адрес капитана танкера Tagor. Диппредставительство запрашивало к нему консульский доступ и требовало обеспечить его скорейшее освобождение. Российский гражданин был помещен под стражу 2 июня.

До этого стало известно, что Великобритания принимала участие в операции по захвату танкера Tagor в Атлантическом океане. Как уточнил британский премьер-министр Кир Стармер, Лондон оказывал поддержку ВМС Франции при «мониторинге и отслеживании» судна.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо тем временем раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона после задержания танкера. Действия главы государства он назвал бахвальством перед воображаемым врагом.

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