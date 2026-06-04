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04 июня 2026 в 12:25

В Госдуме предложили изменить закон «Об оружии» из-за беспилотников

Госдуме предложили разрешить установку ночных прицелов на гражданское оружие

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что он вместе с коллегами внес в ГД проект изменений в федеральный закон «Об оружии». Инициатива направлена на укрепление системы противодействия новым угрозам, в том числе беспилотным летательным аппаратам, передает корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, предлагается снять запрет на установку ночных прицелов и прицельных комплексов на гражданское и служебное оружие, находящееся в распоряжении охранных организаций. Данная мера существенно повысит эффективность противодействия беспилотникам в темное время суток, — уточнил Пискарев.

Парламентарий отметил, что предлагаемые поправки призваны сделать действующий порядок оборота оружия более практичным и эффективным. Это особенно актуально для усиления охраны критически важных объектов и противодействия новым вызовам, добавил депутат.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, повышающий более чем в 12 раз штрафы за уклонение мигрантов от прохождения медицинского освидетельствования. Документ вступит в силу со дня опубликования после подписания президентом России.

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