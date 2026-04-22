Приглянулась машина: гастарбайтеры убили целую семью из зависти

В 2003 году из Франции в Россию приехал знаменитый винодел 33-летний Тьерри Спинелли, по приглашению местной компании. В столице он был назначен на пост коммерческого директора. Вскоре он встретил в Москве свою жену Ольгу и у них родилась дочка. В 2009 году Тьерри, Ольгу и их дочку похоронили. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Криминальный пожар

Когда Тьерри переехал в Москву, ему было 33 года. На работе в той же компании он познакомился с 25-летней Ольгой Кочергиной. Между ними завязались отношения. Сначала была свадьба, потом квартира в центре Москвы, на улице 3-я Тверская-Ямская, а через три года на свет появилась их дочка Элиза.

Но 20 апреля квартира Спинелли сгорела. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек. Там же была обнаружена трехлетняя девочка — она скончалась на руках у пожарных. Дверь была открыта нараспашку. Сразу же стало понятно, что возгорание связано с криминалом.

Грабители оказались насильниками

Незадолго до расправы над семейством этажом выше начался ремонт. Его выполняли два гастарбайтера, граждане Узбекистана 26-летний Хуршид Иргашевич Нормурадов и Рустам Ринатович Харисов, оба ранее судимые.

Работники заметили, что француз, живущий этажом ниже, передвигается на автомобиле марки Lexus. Преступники смекнули, что в квартире может быть что-нибудь ценное и запланировали ограбление, говорится в подкасте «Неразгаданные тайны и истории».

В ночь на 20 апреля 2009 года они специально затопили квартиру Спинелли. Тьерри поднялся в квартиру, чтобы решить вопрос с коммунальной аварией. Но там на него напали с куском железной трубы. Соседи позже рассказывали, что слышали крик и удары, но из-за их короткой продолжительности не обратили внимания. Тело Спинелли изначально было оставлено на месте расправы, но позже его оттащили в квартиру.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нормурадов и Харисов спустились в квартиру, где находилась Ольга и дочка. Женщине стали угрожать, сказав, что муж находится выше связанным, и если она не скажет, где деньги, то француза лишат жизни. Они спросили, где автомобиль, но выяснилось, что он в ремонте.

Всю ночь преступники использовали Ольгу в своих половых целях в извращенной форме и всячески издевались над ней. Это происходило на глазах трехлетней дочери, которая пыталась сбежать.

Во время всех зверств преступники пили вино и коньяк, которые нашли в доме. В конце концов Ольга сказала им, где хранятся деньги, в надежде, что преступники отпустят дочку, но издевательства на этом не прекратились. Преступники продолжили принуждать девушку к половому акту. В итоге Ольга была убита, когда оказала сопротивление насильникам.

Три жизни за €20 тыс.

Когда дочка в очередной раз пыталась сбежать, преступники оглушили ее трубой. После они подожгли квартиру в нескольких местах и включили в квартире газ. С собой душегубы вынесли €20 тыс. и все ценные вещи. Но взрыва так и не последовало.

На улице в машине грабителей поджидали Джуробай Аширов и Вахаб Тураев, оба граждане Узбекистана. Преступники ушли и в течение двух суток сбыли краденое.

Хуршид Нормурадов и Рустам Харисов попытались скрыться из России. Они сели на поезд Москва — Ташкент, на российской границе их пропустили за взятку. На границе с Казахстаном Нормурадов был задержан и отправлен в Россию. Второй подозреваемый, Рустам Харисов, добрался до родного города Джизак, но через несколько месяцев после расправы над Спинелли сам явился с повинной в московскую милицию.

18 апреля 2011 года всех участников расправы приговорили к пожизненным срокам.

