Расчленитель рвется на свободу: суд отверг предложение доцента Соколова

Историк Олег Соколов, осужденный за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, попытался смягчить наказание. NEWS.ru рассказывает, что известно об очередной попытке опального доцента скостить срок.

Отказали из-за пенсии

Олег Соколов подавал ходатайство о замене части срока на принудительные работы в начале месяца — 6 апреля. Расчленитель к этому моменту отбыл уже половину срока. В декабре 2020 года его приговорили к 12,5 года колонии за убийство Анастасии Ещенко.

По данным 78.ru, Фрунзенский районный суд не принял заявление Соколова, поскольку тот достиг пенсионного возраста. Историку сейчас 69 лет. А принудительные работы, согласно законодательству, не назначаются пенсионерам по старости.

До этого, в феврале 2025 года, Соколов, как сообщал его адвокат, хотел отправиться на СВО, однако с ним отказались заключать контракт — также из-за возраста.

Доцент и его рюкзак с расчлененкой

Соколов был задержан в возрасте 63 лет в 2019 году после того, как он пьяный упал в реку Мойку. В рюкзаке, который у него был при себе, нашли отрубленные женские руки и пистолет. После этого в квартире историка обнаружили и расчлененное тело аспирантки Анастасии Ещенко.

Позже выяснилось, что она пыталась разорвать отношения с агрессивным пожилым сожителем. Историк утверждает, что убил девушку в состоянии «полного умопомрачения».

Девушка работала аспиранткой на историческом факе СПбГУ под руководством Соколова. Они занимались исследованиями Наполеоновских войн. На почве общих интересов они сошлись, но мужчина начал проявлять себя в отношениях как тиран.

Олег Соколов

Заведует библиотекой в колонии

Исправительная колония № 6, где содержится Соколов, расположена в промзоне Обухово во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В отличие от других мест лишения свободы у нее положительный имидж. Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова, посетившая учреждение, была под «общим благоприятным впечатлением» от увиденного.

В ИК-6 есть спортзал с хорошим оснащением, светлая и чистая столовая, профессиональное училище, православный храм, библиотека, баня. Заключенным разрешают смотреть телевизор. На территории колонии расположен магазин, где по «демократическим ценам» можно купить сырную нарезку, балык и разные виды колбас. Часть заключенных, кто изъявил желание, работают на местных предприятиях: перерабатывают пластик, производят тротуарную плитку и делают винтовые сваи.

Ранее историк восторженно отзывался об условиях своего содержания. «Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок», — писал он в письме матери в 2023 году.

В колонии Соколов заведует библиотекой и читает лекции заключенным. Представитель ОНК отмечал, что историк сильно увлечен своей работой и активно делится планами на ближайшие месяцы, «в общем, глаз горит». У Соколова неплохо складываются отношения с другими заключенными.

