Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:59

Долгожданный сын-рецидивист: мужчина изнасиловал мать после освобождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярске под суд пойдет местный житель, который совсем недавно вышел на свободу после отбытия наказания за изнасилование и убийство. На этот раз жертвой преступления стала родная мать фигуранта. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном разбирательстве.

Убийца изнасиловал мать

В Красноярске расследуют дело 39-летнего местного жителя, который совсем недавно вышел на свободу. Преступник отбывал наказание — почти 14 лет колонии — за изнасилование и убийство. На свободе мужчина провел меньше месяца, а в январе текущего года надругался над родной матерью.

«Судом установлено, что А., 1987 года рождения, судимый за совершение насильственных действий сексуального характера и убийство и освободившийся в середине декабря 2025 года из мест лишения свободы после отбытия наказания в виде 13 лет 8 месяцев лишения свободы, в январе 2026 года вновь совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, в отношении своей матери», — рассказали в пресс-службе краевых судов.

Рецидивист

Разбирательство длилось менее полугода. Мужчина сразу же признал вину и сотрудничал со следствием. Ему инкриминировали две статьи по половым преступлениям: изнасилование, подразумевающее проникающие действия, и иные насильственные действия сексуального характера.

Факт рецидива стал отягчающим обстоятельством. В итоге суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы. При этом один год четыре месяца и 19 дней из этого срока насильник проведет в тюрьме.

«Местом отбывания наказания в виде лишения свободы А. определена исправительная колония строгого режима», — уточнили в пресс-службе Фемиды.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Брат поджег и изнасиловал сестру

Ранее история с криминальным инцестом произошла в Вологодском регионе. В городе Устюжна банщик изнасиловал в котельной на рабочем месте родную сестру. 20-летний преступник во время конфликта облил 22-летнюю родственницу бензином и поджег. Свою жертву он удерживал в помещении. Когда та перестала гореть, изнасиловал ее в грубой форме.

«По версии следствия, в декабре 2025 года молодой человек, находясь в помещении котельной, расположенной на улице Карла Маркса в городе Устюжне, ударил свою сестру твердым предметом по голове, а затем взял канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег ее», — подчеркнули в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Все это произошло в середине декабря. Девушка смогла самостоятельно добраться до больницы, но не была в состоянии давать показания. Только в феврале, после нескольких операций, она назвала имя своего обидчика. Брат пострадавшей был арестован.

Общество
происшествия
криминал
инцест
изнасилования
Россия
Красноярск
Красноярский край
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.