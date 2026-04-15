15 апреля 2026 в 20:20

Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
ВСУ удалили со своей страницы на YouTube видео об истории многодетной семьи из города Бердичева в Житомирской области. В сюжете рассказывается, как семеро сыновей ушли на СВО. Однако теперь семья попала в скандал из-за истории с инцестом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

11 детей

Год назад на YouTube-канале Третьей штурмовой бригады ВСУ вышел сюжет о сыновьях Татьяны Санниковой. В нем рассказывалось о семье, в которой 11 детей: восемь сыновей и три дочери.

Почти через год видео было удалено со всех платформ — после того как одна из дочерей, 31-летняя Надежда Викарий, написала в Сети, что двое братьев в детстве насиловали ее и младшую сестру Дашу. В официальной версии семьи о четвертой дочери — Даше — не упоминалось вовсе.

Братья-насильники

По словам Надежды, в 2003 году семья получила большую квартиру в Бердичеве после того, как в 1995 году детей забирали из-за антисанитарии и плохого обращения. В новой квартире, утверждает Надежда, ее и Дашу били, привязывали, не давали еду, заставляли спать на полу, пишет издание «Бабель».

Тогда же, по ее словам, начались эпизоды сексуального насилия со стороны одного из старших братьев, который принуждал девочек к оральному сексу. Даша редко ходила в школу, дома ее постоянно избивала мать — вплоть до того, что у девочки были выбиты несколько здоровых зубов. Через год после переезда она умерла.

Мать Татьяна Санникова еще четыре года убеждала окружающих, что ребенок жив, продолжая получать социальные выплаты. Тело 10-летней девочки было закопано на окраине Бердичева. Останки нашли только в 2008 году.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Надежда утверждает, что сестру убили родные. Она также описывает, как мать наказывала девочек за рассказы о насилии: била палкой от детской кроватки, рвала одежду, хватала за интимные места.

Не убийца, но мошенница

После обнаружения останков Даши в 2008 году следствие не смогло установить причину смерти из-за скелетизации тела. Татьяну Санникову судили не за смерть ребенка, а за мошенничество с соцвыплатами и подделку документов — она несколько лет получала деньги на уже умершую дочь.

Реального срока не последовало, поскольку Санникова подпала под амнистию. На данный момент отдельного расследования по факту смерти Даши нет — в прокуратуре заявляют, что вопрос эксгумации останков не рассматривается.

После публичных заявлений Надежды Викарий открыто уголовное производство по факту изнасилования несовершеннолетней. Она признана потерпевшей, ее допросили, следствие устанавливает свидетелей и опрашивает членов семьи.

При этом старший брат Надежды, воюющий в Третьей штурмовой бригаде, отверг ее обвинения. Он заявил журналистам, что ни он, ни другие родственники «не видели дома того, о чем говорит Надежда», и предположил, что цель сестры — сбор пожертвований через раскрутку истории. Остальные братья на связь с журналистами не вышли. Один из них через адвоката подал иск против Надежды о защите чести и достоинства.

Владимир Сахмеев
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
