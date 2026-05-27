В Москве на один день ограничат движение транспорта и изменят работу метро

Движение транспорта ограничат в Москве 27 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. Также изменится режим работы нескольких станций метрополитена. Так, в указанный день проезд будет временно заблокирован на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах.

Движение будет закрыто до 11:00 мск на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском, — говорится в сообщении.

Также до 11:00 будет закрыто движение на съездах с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр. Станция метро «Проспект Мира» с 05:45 мск будет работать только на выход и пересадку, «Новокузнецкая» — по такому же принципу, но с 06:30 до 10:00, «Рижская» — с 07:45, уточнили в ведомстве.

Ранее зампредседателя Духовного управления мусульман России, председатель ДУМ Московской области Рушан Аббясов заявил, что около 200 тыс. человек в Москве примут участие в праздновании Курбан-байрама. К ним также присоединятся еще 150 тыс. граждан в Московской области.