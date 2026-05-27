Врач ответил, какой вид спорта противопоказан при гипертонии

Врач Шафиев: гибридный атлетизм противопоказан при гипертонии

Гибридный атлетизм может навредить людям с гипертонией, проблемами с ритмом сердца, а также новичкам с ожирением и больными коленями, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев. По его словам, такой подход к тренировкам требует от человека хорошей физической подготовки.

К основным рискам для гибридных атлетов относятся хроническая усталость и перегрузка нервной системы. Мышцы «сгорают» от переизбытка кардио только на дефиците калорий и недостатке белка. По сравнению с чистым бегом или исключительно силовыми тренировками, гибридный подход снижает риск травм за счет разнообразия занятий. Он подходит здоровым людям с опытом тренировок от полугода, но противопоказан новичкам с ожирением, при гипертонии, больных коленях и проблемах с ритмом сердца, — пояснил Шафиев.

По его словам, такой подход популярен у профессионалов и спортсменов-любителей от 25 до 45 лет. Врач отметил, что гибридные атлеты обычно придерживаются недельных планов и главное правило для них — не смешивать силовые и кардио упражнения в одной тренировке.

Гибридные атлеты обычно придерживаются в тренировках недельных планов. Главный принцип — не смешивать силовые и кардио упражнения в одной тренировке. Базовые занятия — бег, гребля, приседания, становая тяга, жим и подтягивания. По времени распределения тренировочного процесса следующее: 50% кардио низкой интенсивности, 25% силы, 25% высокоинтенсивной работы. Новичку долю «тяжелого» кардио лучше сократить до 10%, — заключил Шафиев.

Ранее тренер-нутрициолог Юрий Брабечан заявил, что при возникновении депрессии спорт играет второстепенную роль в терапии. По его словам, в случае тяжелого психологического состояния рекомендуется обращаться к специалистам для получения необходимой помощи.

Здоровье
Спорт
упражнения
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
