Тренер раскрыл, помогает ли спорт бороться с депрессией Тренер Брабечан: при депрессии спорт является лишь дополнением к терапии

При возникновении депрессии спорт играет второстепенную роль в терапии, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, в случае тяжелого психологического состояния рекомендуется обращаться к специалистам для получения необходимой помощи.

Регулярная физическая активность повышает уровень эндорфинов и серотонина, уменьшает ощущение внутренней распухшей злости и дает физический канал для сброса агрессии через железо, бег, мешок или плавание. После тренировки человек легче засыпает и реже срывается на близких по мелочам. Однако клиническую депрессию, тяжелые состояния, травмы детства, хроническую ненависть к себе и людям спорт и брокколи в одиночку не вылечат. В этих случаях активность — это поддержка. Иногда нужны психиатр и медикаментозная поддержка, и это нормально, — предупредил Брабечан.

Он подчеркнул, что в периоды сезонных спадов, когда уменьшается количество солнечных дней, нарушается привычный режим и накапливается усталость. В таких случаях, по словам тренера, важно не прекращать физическую активность. Также, предупредил эксперт, необходимо следить за рационом, обеспечивая достаточное количество белка, нормальных углеводов и полезных жиров.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что употребление овса, бананов и индейки помогает повысить уровень серотонина, гормона счастья. По ее словам, в рацион также важно добавлять продукты, богатые омегой-3 и витаминами группы B.