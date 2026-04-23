Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее Биолог Лялина: овес, бананы и индейка могут повысить уровень гормона счастья

Употребление овса, бананов и индейки может способствовать повышению уровня серотонина, известного как гормон счастья, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По ее словам, в рацион также следует включать продукты, богатые омега-3 и витаминами группы B.

Физическое здоровье всегда идет рядом с психическим и духовным, поэтому спорт и правильное питание могут стать эффективными инструментами в борьбе с депрессией, сезонными обострениями и негативными эмоциями. Весенние обострения у чувствительных людей часто связаны с изменением светового дня, что влияет на выработку мелатонина и серотонина. За счет физических нагрузок и употребления в пищу продуктов, богатых триптофаном, таких как овес, бананы, индейка, можно повысить и уровень гормона счастья, — поделилась Лялина.

Она отметила, что регулярные тренировки снижают уровень кортизола и улучшают качество сна. По словам биолога, спорт помогает повысить самооценку, отвлечься от негативных мыслей и сосредоточиться на настоящем. Эксперт также подчеркнула, что при легкой и умеренной депрессии физические нагрузки могут быть такими же эффективными, как медикаментозное лечение.

Важно иметь в своем меню продукты с омега-3 — жирными кислотами, которые содержатся в рыбе, льняном семени, грецких орехах. Они влияют на здоровье мозга и способствуют снижению воспалительных процессов, связанных с депрессией. Продукты, богатые витаминами группы B, среди которых зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, участвуют в синтезе нейротрансмиттеров, передающих сигналы между нервными клетками. Обязательным должен стать прием магния, который играет роль в регуляции настроения и снижении тревожности. Не забываем о пробиотиках, поддерживающих здоровье кишечника, — добавила Лялина.

Эксперт предупредила, что спорт и здоровое питание не всегда могут заменить профессиональную помощь. По словам специалиста, при стойких симптомах депрессии, тревоге или сильной злобе следует обратиться к психотерапевту или психиатру.

