23 апреля 2026 в 06:45

Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее

Биолог Лялина: овес, бананы и индейка могут повысить уровень гормона счастья

Употребление овса, бананов и индейки может способствовать повышению уровня серотонина, известного как гормон счастья, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. По ее словам, в рацион также следует включать продукты, богатые омега-3 и витаминами группы B.

Физическое здоровье всегда идет рядом с психическим и духовным, поэтому спорт и правильное питание могут стать эффективными инструментами в борьбе с депрессией, сезонными обострениями и негативными эмоциями. Весенние обострения у чувствительных людей часто связаны с изменением светового дня, что влияет на выработку мелатонина и серотонина. За счет физических нагрузок и употребления в пищу продуктов, богатых триптофаном, таких как овес, бананы, индейка, можно повысить и уровень гормона счастья, — поделилась Лялина.

Она отметила, что регулярные тренировки снижают уровень кортизола и улучшают качество сна. По словам биолога, спорт помогает повысить самооценку, отвлечься от негативных мыслей и сосредоточиться на настоящем. Эксперт также подчеркнула, что при легкой и умеренной депрессии физические нагрузки могут быть такими же эффективными, как медикаментозное лечение.

Важно иметь в своем меню продукты с омега-3 — жирными кислотами, которые содержатся в рыбе, льняном семени, грецких орехах. Они влияют на здоровье мозга и способствуют снижению воспалительных процессов, связанных с депрессией. Продукты, богатые витаминами группы B, среди которых зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, участвуют в синтезе нейротрансмиттеров, передающих сигналы между нервными клетками. Обязательным должен стать прием магния, который играет роль в регуляции настроения и снижении тревожности. Не забываем о пробиотиках, поддерживающих здоровье кишечника, — добавила Лялина.

Эксперт предупредила, что спорт и здоровое питание не всегда могут заменить профессиональную помощь. По словам специалиста, при стойких симптомах депрессии, тревоге или сильной злобе следует обратиться к психотерапевту или психиатру.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что крыжовник помогает справляться со стрессом. Он посоветовал людям, подверженным эмоциональному напряжению, регулярно включать эту ягоду в свой рацион.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Обводят вокруг пальца»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

