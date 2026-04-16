Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 15:00

Диетолог назвал неочевидный продукт для снижения уровня стресса

Диетолог Пристанский: употребление крыжовника помогает в борьбе со стрессом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление крыжовника помогает в борьбе со стрессом, рассказал в беседе с «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Людям, склонным к эмоциональному напряжению, лучше включать этот продукт в рацион на постоянной основе.

Нужно обратить внимание на российские ягоды, забытые в погоне за заморскими суперфудами. Например, наш крыжовник богат огромным количеством макро- и микронутриентов. Все почему-то хотят ягоды годжи, но не обращают внимания на крыжовник, который растет у бабушек, — отметил Пристанский.

Он также порекомендовал есть больше малины, голубики, черники и черной смородины. Три последних влияют на обратный захват серотонина благодаря темному пигменту.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что вкусовые добавки в натуральных пряниках, такие как имбирь, корица, гвоздика или кардамон, улучшают пищеварение и обладают противовоспалительными свойствами. По ее словам, эти десерты благодаря меду, специям и орехам содержат антиоксиданты и биологически активные вещества.

Здоровье
диетологи
продукты
питание
еда
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.