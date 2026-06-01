Лаваш режу и вместо скучной яичницы готовлю пирог-ленивку: утреннее блюдо с ветчиной, сыром и творогом. Разбиваем яйца — и в духовку

Когда обычная яичница надоедает, выручает этот простой пирог-ленивка из лаваша. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, а затем отправляются в духовку. Никакой возни с тестом и долгой готовки — идеальный вариант для быстрого завтрака.

Получается сытное и ароматное блюдо с нежной творожно-яичной основой, расплавленным сыром и кусочками ветчины. Лаваш делает структуру пирога воздушной и слегка слоистой, а аппетитная золотистая корочка собирает за столом всю семью.

Для приготовления вам понадобится: сыр — 70 г, яйца — 3 шт., укроп — 1 пучок, творог — 100 г, молоко — 50 мл, ветчина — по вкусу, лаваш — 1 лист.

Яйца взбейте с молоком до однородности. Добавьте творог, натертый сыр, мелко нарезанный укроп и кусочки ветчины. Все тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте небольшими полосками или кусочками и вмешайте в подготовленную массу. Переложите смесь в форму для запекания. По желанию сверху можно дополнительно посыпать небольшим количеством сыра для более румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 185 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот пирог-ленивку. Больше всего понравилось, что завтрак получается невероятно сытным и готовится буквально из самых простых продуктов. Благодаря творогу начинка остается нежной и сочной, а сыр и ветчина делают вкус более насыщенным.

