ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 13:15

Режу кабачок на тонкие слайсы и подаю закуску «Язычки»: с сыром, ветчиной и ароматной чесночной заливкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда обычные жареные кабачки уже надоели, готовлю эту простую, но очень эффектную закуску. Тонкие кабачковые рулетики с сыром и ветчиной получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а особый вкус им придает заливка из сметаны, чеснока и муки.

Получается настоящая вкуснятина: расплавленный сыр тянется, ветчина делает начинку сочной, а нежный чесночно-сметанный соус объединяет все вкусы в одно блюдо.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 шт., сыр — 150 г, ветчина из индейки — 150–200 г, яйца — 2 шт., сухари панко — 100 г, кинза — небольшой пучок. Для заливки: сметана 20% — 200 г, чеснок — 2–3 зубчика, мука — 1 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Кабачки нарежьте длинными тонкими слайсами, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. За это время они станут мягче и будут легко сворачиваться. Яйца взбейте вилкой, сухари панко смешайте с мелко нарезанной кинзой. Каждый слайс обмакните в яйцо, затем в сухари. На край выложите кусочек сыра и ветчины, после чего сверните рулетиком и уложите в форму для запекания.

Для заливки смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, муку, соль и перец до однородности. Полейте получившимся соусом рулетики и отправьте в духовку.

В аэрогриле блюдо готовится около 20 минут при 160 градусах. В духовке потребуется примерно 30–35 минут при 180 градусах.

Полезный совет: если любите более насыщенный вкус, добавьте в заливку немного тертого сыра или щепотку паприки. Закуска получится еще аппетитнее, а сверху появится красивая золотистая корочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Фриттата из кабачков — 10 минут держу на сковороде и подаю на завтрак: проще оладий в 100 раз
Общество
Фриттата из кабачков — 10 минут держу на сковороде и подаю на завтрак: проще оладий в 100 раз
Беру пачку теста и творог — через 10 минут в духовке уже пекутся рулетики: ароматная выпечка к чаю и кофе
Общество
Беру пачку теста и творог — через 10 минут в духовке уже пекутся рулетики: ароматная выпечка к чаю и кофе
Беру сыр и пачку теста: верчу сырные завитушки — вкусная закуска за 15 минут
Общество
Беру сыр и пачку теста: верчу сырные завитушки — вкусная закуска за 15 минут
В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков
Общество
В лаваш кладу простую начинку и кручу трубочки: классный рецепт и на завтрак, и на перекус — вкуснее пирожков
Беру апельсин, сметану и пару яиц — через 35 минут на столе нежный кекс: даже миксер не нужен
Общество
Беру апельсин, сметану и пару яиц — через 35 минут на столе нежный кекс: даже миксер не нужен
кабачки
рулетики
сыр
ветчина
сметана
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.