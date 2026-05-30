Режу кабачок на тонкие слайсы и подаю закуску «Язычки»: с сыром, ветчиной и ароматной чесночной заливкой

Режу кабачок на тонкие слайсы и подаю закуску «Язычки»: с сыром, ветчиной и ароматной чесночной заливкой

Когда обычные жареные кабачки уже надоели, готовлю эту простую, но очень эффектную закуску. Тонкие кабачковые рулетики с сыром и ветчиной получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой снаружи, а особый вкус им придает заливка из сметаны, чеснока и муки.

Получается настоящая вкуснятина: расплавленный сыр тянется, ветчина делает начинку сочной, а нежный чесночно-сметанный соус объединяет все вкусы в одно блюдо.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 шт., сыр — 150 г, ветчина из индейки — 150–200 г, яйца — 2 шт., сухари панко — 100 г, кинза — небольшой пучок. Для заливки: сметана 20% — 200 г, чеснок — 2–3 зубчика, мука — 1 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Кабачки нарежьте длинными тонкими слайсами, слегка посолите и оставьте на 10–15 минут. За это время они станут мягче и будут легко сворачиваться. Яйца взбейте вилкой, сухари панко смешайте с мелко нарезанной кинзой. Каждый слайс обмакните в яйцо, затем в сухари. На край выложите кусочек сыра и ветчины, после чего сверните рулетиком и уложите в форму для запекания.

Для заливки смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, муку, соль и перец до однородности. Полейте получившимся соусом рулетики и отправьте в духовку.

В аэрогриле блюдо готовится около 20 минут при 160 градусах. В духовке потребуется примерно 30–35 минут при 180 градусах.

Полезный совет: если любите более насыщенный вкус, добавьте в заливку немного тертого сыра или щепотку паприки. Закуска получится еще аппетитнее, а сверху появится красивая золотистая корочка.