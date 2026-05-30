Никаких чебуреков не надо, смачиваю тортилью и кладу куриную начинку. Сверху чесночное масло. Такие хрустяшки хочется готовить постоянно

Никаких чебуреков не надо, смачиваю тортилью и кладу куриную начинку. Сверху чесночное масло. Такие хрустяшки хочется готовить постоянно

Это очень удачный рецепт для тех, кто любит что-то горячее, сырное и хрустящее, но не хочет стоять у плиты полдня. Все готовится буквально за 15 минут: сочная куриная начинка, тянущийся сыр и золотистая тортилья с хрустящей корочкой. А чесночное масло сверху делает вкус вообще «как в кафе».

Особенно нравится момент, когда разрезаешь горячий конвертик, а внутри тянется расплавленная моцарелла. Томатная паста делает начинку ярче и сочнее, а смесь сыров дает тот самый насыщенный вкус, из-за которого остановиться очень сложно.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 300 г, тортильи — 3–4 шт., томатная паста — 1 ст. л., бульон или вода — 50 мл, моцарелла — 100 г, чеддер — 70 г, зелень — по вкусу, топленое масло — для жарки.

Для чесночного масла: сливочное масло — 30 г, чеснок — 1 зубчик, зелень — немного.

Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте томатную пасту, немного бульона и потушите пару минут.

Затем всыпьте тертый сыр и зелень, хорошо перемешайте — начинка должна стать сочной и тягучей.

Тортилью слегка смочите водой с одной стороны — так она лучше склеится. Выложите несколько кусочков моцареллы, сверху начинку и сверните конвертом.

Обжарьте конвертики на топленом масле с двух сторон до румяной хрустящей корочки.

Для чесночного масла растопите сливочное масло, добавьте чеснок и зелень. Смажьте горячие конвертики сразу после жарки.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже приготовила такие конвертики и удивилась, насколько вкусной получается обычная тортилья после обжарки на топленом масле. Корочка выходит очень хрустящей, а внутри — сочная сырная начинка с курицей. Кстати, особенно вкусно есть их горячими, пока сыр еще тянется.