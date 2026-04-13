Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 18:00

С ужином больше не заморачиваюсь. Готовлю порционные лодочки с курицей — рецепт взяла у турецкой хозяйки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру курицу, картошку и пряности — и готовлю порционное горячее прямо в пергаментных лодочках, которое получается сочным, ароматным и невероятно красивым.

то гениально простое и очень вкусное блюдо, идеальное для семейного ужина или праздничного стола, когда хочется удивить гостей красивой подачей без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: нежная курица с золотистой корочкой, мягкая картошечка, пропитанная мясным соком и ароматом чеснока и розмарина, а главное — каждая порция в собственной лодочке из пергамента, которая сохраняет все соки внутри.

Для приготовления вам понадобится: 4 куриных голени или бедра, 6–8 молодых картофелин, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, 30 г сливочного масла, соль, перец, розмарин или тимьян по вкусу. Картофель нарежьте дольками, посолите, поперчите, добавьте чеснок и розмарин. Курицу посолите, поперчите. Вырежьте из пергамента квадраты, сложите каждый в форме лодочки.

Выложите в каждую лодочку картофель, сверху — курицу, добавьте кусочек сливочного масла и немного оливкового. Заверните края пергамента, но не закрывайте верх. Выпекайте в разогретой до 200°С духовке 35–40 минут до румяной корочки. Подавайте прямо в лодочках — и мясо, и гарнир, и никакой грязной посуды.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
курица
ужин
горячее
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.