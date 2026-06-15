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15 июня 2026 в 17:00

Беру курицу, сметану и чеснок — через 40 минут подаю гедлибже: хоть к пюре, хоть к лавашу

Фото: D-NEWS.ru
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Кусочки птицы томятся в сметанном соусе с чесноком и зеленью до нежности и аромата. Никаких сложных специй, только лук, сметана и много зелени. Получается обалденная вкуснятина: мясо тает во рту, соус густой, сливочный с чесночной ноткой — идеально к мамалыге, рису или просто с лавашом.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,2–1,5 кг), 2 луковицы, 300 мл сметаны (20–25%), 4 зубчика чеснока, пучок кинзы, пучок укропа, соль, черный перец, растительное масло.

Курицу нарежьте порционными кусками. Лук мелко нарежьте, чеснок измельчите, зелень порубите. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте курицу до румяной корочки. Добавьте лук, жарьте еще 5 минут. Влейте сметану, добавьте чеснок, половину зелени, соль и перец. Перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 20–25 минут до мягкости мяса. В конце добавьте оставшуюся зелень, прогрейте 2 минуты. Подавайте горячим, посыпав свежей кинзой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рецепт гедлибже. Даже те, кто не любит тушеную курицу, просили добавки. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку и базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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