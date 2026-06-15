СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии

СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии СК начал проверку после пропажи ребенка на реке Сунжа в Ингушетии

Следственные органы Ингушетии начали проверку по факту исчезновения восьмилетнего мальчика, который купался в реке Сунжа. Предположительно, ребенок мог утонуть, сообщили в региональном следственном управлении СК в Telegram-канале.

Следователями организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения ребенка в реке Сунжа. По предварительным данным, 15 июня в дневное время двое малолетних детей 2018 года рождения, находясь на берегу реки Сунжа в сельском поселении Яндаре Назрановского района, купались в не оборудованном для этих целей месте, — рассказали в СК.

В ведомстве уточнили, что одного ребенка унесло течение. Жизни и здоровью второго пострадавшего ничего не угрожает. Следователи осматривают место происшествия.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка, едва не утонувшая в бассейне аквакомплекса в Рамонском районе Воронежской области, находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что пациентка остается в реанимации.

До этого стало известно, что отдыхающие около 30 минут реанимировали трехлетнюю девочку, которая начала тонуть в бассейне развлекательного комплекса. Гости комплекса оказывали помощь ребенку, сотрудники же не предпринимали активных действий.