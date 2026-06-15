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15 июня 2026 в 18:47

«В тренде Трампа»: экс-нардеп о целях визита Усика в Белый дом

Экс-нардеп Олейник не исключил, что Усик хочет стать президентом Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Harrison Koeppel
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Боксер Александр Усик хочет занять пост президента Украины, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал встречу спортсмена с американским лидером Дональдом Трампом. По словам Олейника, Усик популярен на Украине, однако у него нет рейтинга.

Вариантов может быть много. Хочет ли Усик быть президентом? Да, он такие заявления делал. Популярен ли Усик на Украине? Да, но пока у него нет рейтинга. Но если надо, то вся пресса подключится. Есть ли у него команда? Я думаю, что быстро, если будет желание, политические партии подставят свое плечо. Точно так же, как партия [Петра] Порошенко (бывший президент Украины. — NEWS.ru) работает с [Валерием] Залужным (посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ. — NEWS.ru) на всякий случай, потому что Порошенко, если и будет участвовать в выборах, то как технический кандидат, — сказал Олейник.

При этом экс-депутат Рады не исключил, что это могло быть формальное знакомство Трампа с боксером. Так, по его словам, в 2019 году президент США принимал в Белом доме хоккеиста Александра Овечкина.

Но надо не забывать, что Трамп очень любит встречаться с знаменитостями. Он приглашал хоккеиста из России [Александра Овечкина]. Усик — знаменитость, поэтому, может быть, это была просто формальная встреча перед днем рождения. Я не исключаю такого варианта. Ближайшее будущее все покажет. Его заявление о том, что надо как-то договариваться уже в тренде самого Трампа. Посмотрим, такой вариант тоже не исключаю. Но он признанный фаворит в боксерском мире, а Трамп любит коллекционировать такие встречи, — резюмировал Олейник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский вряд ли встретятся на саммите «Большой семерки» из-за натянутых отношений. При этом он отметил, что они могут посетить какие-либо общие мероприятия.

Мир
Украина
Александр Усик
Дональд Трамп
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
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