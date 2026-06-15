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15 июня 2026 в 15:38

Врачи рассказали о состоянии едва не утонувшей под Воронежем девочки

Едва не утонувшая в бассейне под Воронежем девочка оказалась в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Едва не утонувшая в бассейне аквакомплекса в Рамонском районе Воронежской области 12 июня трехлетняя девочка, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. В ведомстве подтвердили, что пациентка остается в реанимации.

Пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии, — сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что отдыхающие около 30 минут реанимировали трехлетнюю девочку, которая начала тонуть в бассейне развлекательного комплекса. Гости комплекса оказывали помощь ребенку, сотрудники же не предпринимали активных действий. Кроме того, сотрудники аквакомплекса не смогли оперативно сориентироваться и помочь медикам найти пострадавшего ребенка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг. Разобраться в деле предстоит руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову.

До этого Бастрыкин затребовал доклад о расследовании похищения мальчика 18-летним молодым человеком и 14-летним подростком в городе Прокопьевске Кемеровской области. По предварительной информации, ребенка бросили связанным в гаражах из-за пропавшего вейпа.

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