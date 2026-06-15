Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС

Индия заинтересовалась смартфонами на российской операционной системе, заявил в беседе с Hi-Tech Mail генеральный директор индо-российского технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти. По его словам, страна также формирует технологический запрос к России на беспилотные авиационные комплексы, постквантовую криптографию и медицинскую технику.

Россия входит в число мировых лидеров в области кибербезопасности и постквантовых технологий. Это именно те направления, где мы хотим учиться и создавать совместные продукты, — подчеркнул Чакраборти.

По его словам, власти Индии осознают, что уже через несколько лет классические алгоритмы шифрования станут уязвимыми перед квантовыми вычислениями. Российские наработки в этой сфере значительно превосходят то, что может предложить Запад, уверен глава хаба.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что страна является одной из трех стран в мире, которые имеют реальные шансы разработать свой собственный суверенный искусственный интеллект. Он также отметил, что партнеры по ЕАЭС готовы активно внедрять российские ИИ-разработки на своих рынках.