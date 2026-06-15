Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 16:26

Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС

Глава «Иннопрактики» Чакраборти: Индия заинтересована в гаджетах с российской ОС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Индия заинтересовалась смартфонами на российской операционной системе, заявил в беседе с Hi-Tech Mail генеральный директор индо-российского технологического хаба «Иннопрактика» Дебджит Чакраборти. По его словам, страна также формирует технологический запрос к России на беспилотные авиационные комплексы, постквантовую криптографию и медицинскую технику.

Россия входит в число мировых лидеров в области кибербезопасности и постквантовых технологий. Это именно те направления, где мы хотим учиться и создавать совместные продукты, — подчеркнул Чакраборти.

По его словам, власти Индии осознают, что уже через несколько лет классические алгоритмы шифрования станут уязвимыми перед квантовыми вычислениями. Российские наработки в этой сфере значительно превосходят то, что может предложить Запад, уверен глава хаба.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что страна является одной из трех стран в мире, которые имеют реальные шансы разработать свой собственный суверенный искусственный интеллект. Он также отметил, что партнеры по ЕАЭС готовы активно внедрять российские ИИ-разработки на своих рынках.

Мир
Индия
технологии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Текстиль как инструмент настроения: от бодрости утром до релакса вечером
Патрушев объяснил причину гибели заложников на Дубровке
Появились новые подробности о взрыве в пятиэтажке Самары
СК взялся за дело о таинственной пропаже ребенка на реке Сунжа в Ингушетии
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Депздрав Москвы раскрыл правду о попавшем под удар молнии школьнике
Трамп устроил бои на юбилей: лучшие фото турнира UFC в Белом доме
В России появится Национальная кинопремия детского контента «Хлопушка»
Гаагский арбитраж отклонил требование Украины снести Крымский мост
Находящийся под санкциями Охлобыстин заявил о разочаровании Парижем
Двух пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог выписали из больницы
Спор России и Украины продолжительностью в 10 лет завершился в Гааге
Косметолог назвала главное правило летнего ухода
Педофил изводил до энуреза: «идеальный» дядя с 4 лет растлевал племянницу
«Радио Судного дня» передало третье за день сообщение
Семьям погибших при пожаре в многоэтажном доме выплатят по 100 тысяч рублей
Захарова коротко ответила на угрозы Германии Калининграду и Петербургу
Пнувшая чужого ребенка сибирячка оказалась «рецидивисткой»
«Целенаправленно бьет»: Сальдо раскрыл истинный смысл атак ВСУ
Найдена несостыковка в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.