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15 июня 2026 в 17:29

«Происки хейтеров»: продюсер оценил версию с двойником Шакиры на ЧМ-2026

Продюсер Рудченко исключил версию с двойником Шакиры на ЧМ-2026

Фото: IMAGO/Matthias Koch/Global Look Press
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Певица Шакира находится в отличной форме и успешно выступила на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он исключил версию с дублером исполнительницы. По мнению Рудченко, эту идею продвигают недоброжелатели певицы.

Я не думаю, что на открытии выступала дублер Шакиры. Она находится в хорошей форме как внешне, так с точки зрения вокала. Шакира сама в состоянии выступить на высоком уровне. Не думаю, что это дублер, возможно, это происки хейтеров, — сказал Рудченко.

Он добавил, что репертуар Шакиры идеально подходит для стадионных мероприятий, в частности для чемпионата мира по футболу. По мнению Рудченко, это по-прежнему очень яркая артистка.

Это латиноамериканская фестивальная музыка с элементами трайбла наиболее точно вписывается в настроение болельщиков, поэтому Шакиру часто приглашают на подобные события. Она — яркая артистка, — добавил Рудченко.

Ранее в Сети появилась информация, что на церемонии открытия ЧМ-2026 мог выступить двойник певицы Шакиры. В комментариях пользователи указывают, что не узнали 49-летнюю звезду во время трансляции. Некоторым показалось подозрительным, что артистка была в парике и на протяжении всего шоу не снимала солнцезащитных очков. Шакира опровергла эту информацию. Певица, для которой это уже четвертая церемония открытия чемпионата мира, выступила в ярком желто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai.

До этого в Рио-де-Жанейро рабочий погиб при сборке сцены для концерта Шакиры, получив несовместимые с жизнью травмы. По данным спасателей, мужчина попал в подъемный механизм и получил тяжелые повреждения нижних конечностей.

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