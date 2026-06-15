Пострадавшим от дронов тулякам предложили размещение в ПВР

Пострадавшим от дронов тулякам предложили размещение в ПВР В Туле развернули ПВР для жителей после атаки БПЛА

Пункты временного размещения готовы принять жителей Тулы, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА ночью 15 июня, сообщил в МАКС глава администрации города Илья Беспалов. Организованы трансфер и горячее питание.

На месте устранения последствий атаки БПЛА в Привокзальном округе проконтролировал организацию работы. Жителям поврежденных домов предложено размещение в ПВР, который оперативно развернут администрацией города. Обеспечены трансфер до пункта, горячее питание, — написал Беспалов.

Ранее губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека.

Глава Тульской области рекомендовал местным жителям воздержаться от проведения развлекательных мероприятий в регионе в период с 15 по 17 июня. Такое заявление было сделано после ночной атаки беспилотников в регионе.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что пострадавшие при атаке дрона ВСУ в Туле женщина и маленький ребенок находятся в больнице в тяжелом состоянии. Третьим пострадавшим при падении обломков или взрыве дрона в жилом квартале оказался мужчина. Состояние третьего пострадавшего медики оценивают как средней степени тяжести.