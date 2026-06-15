«Добрые» открытки в чате спасли москвичку и ее собаку Соседи спасли москвичку и ее собаку после исчезновения открыток из чата

Соседи жительницы Москвы на Воронцовских прудах спасли женщину и ее пса после того, как та перестала присылать открытки в домовой чат, сообщает общественного поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» в мессенджере МАКС. Спасатели дважды проникали в квартиру через окно: сначала госпитализировали хозяйку, а спустя сутки вызволили оставшуюся без присмотра собаку.

Женщина ежедневно радовала соседей добрыми картинками в домовом чате — присылала фотографии рассветов, цветов и праздничные поздравления. Когда сообщения внезапно прекратились, жильцы забили тревогу. Звонки в дверь не увенчались успехом — никто не отзывался. Тогда соседи обратились к участковому, который вышел на сестру пропавшей, проживающую в Белоруссии. Та, в свою очередь, попросила приехать дальнюю родственницу.

Прибывшая женщина обнаружила, что машина хозяйки стоит у подъезда, после чего были вызваны спасатели. Специалисты проникли в квартиру через окно и нашли женщину в критическом состоянии. Медики экстренно госпитализировали пациентку, но в суматохе не заметили маленького пса по кличке Тимоша, который испугался чужих людей и спрятался. Дверь заперли, а ключи от квартиры затерялись.

Спустя сутки соседи услышали из квартиры громкий лай и поняли, что питомец остался запертым внутри без еды и воды. Из Белоруссии прилетела сестра хозяйки, к ней присоединились бывшая коллега и соседка. Женщины вновь обратились к участковому и получили разрешение на проникновение. Спасатели забрались в окно, нашли перепуганного пса и передали его соседке, которая согласилась передержать животное до выздоровления хозяйки. Ключи от квартиры также нашлись и были переданы участковому.

Ранее сотрудники МЧС спасли 47-летнего мужчину, чья лодка дала течь в 500 метрах от берега Веселовского водохранилища. Спасатели патрулировали акваторию у села Уютненского и заметили человека, подававшего сигналы бедствия. Пострадавшего доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.