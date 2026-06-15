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15 июня 2026 в 14:19

На Веселовском водохранилище заметили подающего знак бедствия мужчину

Спасатели МЧС выручили тонущего мужчину на Веселовском водохранилище

Веселовское водохранилище в Ростовской области Веселовское водохранилище в Ростовской области Фото: В. Фертиков/РИА Новости
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На Веселовском водохранилище в районе мыса Золотой Рог спасли 47-летнего мужчину, сообщили в МЧС. Инцидент произошел у села Уютненское, где спасатели патрулировали акваторию.

В 500 метрах от берега они заметили человека в лодке, который подавал сигналы бедствия. Выяснилось, что его плавсредство дало течь. Мужчину доставили на берег, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что на пляже Бумеранг в Новосибирске 13 июня утонула 18-летняя девушка. По сообщению муниципальной аварийно-спасательной службы города, девушка отдыхала на пляже в компании друзей. Она зашла в воду и пропала из виду, никто из присутствующих не заметил, как это случилось. Молодые люди сначала пытались найти ее самостоятельно, но затем обратились к спасателям.

До этого сообщалось, что житель Великобритании утонул, пытаясь спасти свою собаку Конни. Пенсионер бросил теннисный мяч питомцу, ветер унес мяч в воду, и собака последовала за ним. Хозяин бросился за животным, но не смог его спасти и сам не выбрался на берег.

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