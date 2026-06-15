Три женщины и ребенок бросились под поезд, спасаясь от пожара

Три женщины и ребенок бросились под поезд, спасаясь от пожара В Индии три женщины и ребенок выпрыгнули из поезда и попали под встречный состав

Три женщины и ребенок погибли, выпрыгнув из остановившегося поезда в индийском штате Мадхья-Прадеш, передает Times of India. По информации издания, в составе, следовавшем из Гвалиора, началась паника из-за слухов о возгорании в одном из вагонов.

Охваченные страхом пассажиры в спешке покинули свои места и столпились на путях. В этот момент по соседней ветке в сторону Дхолпура на высокой скорости двигался поезд «Паталкот Экспресс». Четыре человека попали под встречный состав и скончались на месте.

Ранее в Хабаровском крае один человек погиб, трое пострадали после того, как водитель Lexus проехал на красный свет на железнодорожном переезде в Дормидонтовке. В результате столкновения с поездом водитель внедорожника погиб на месте до приезда скорой помощи.

До этого стало известно, что украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии. Пострадали три человека: сам машинист, проводница и пассажир. Один из очевидцев смог остановить агрессора, применив перцовый баллончик.