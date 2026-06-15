«Вплоть до превентивных ударов»: Патрушев раскрыл хитроумный план Запада

Запад прорабатывает сценарии превентивных ударов по морским базам России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». По его словам, важно обеспечить боевую готовность флота.

Нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде [Балтики и Черного моря]. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии, — отметил Патрушев.

Также помощник президента заявил, что в российские порты регулярно поступают торговые суда с магнитными минами на днище. Он не исключил, что боеприпасы могут устанавливаться в европейских портах.

Ранее председатель Морской коллегии РФ заявил, что значимость морской силы в ходе переформатирования мировой архитектуры будет расти. Он уточнил, что гонка военно-морских вооружений в мире уже началась.

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