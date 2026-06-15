Что известно о крушении Ту-22М3 под Иркутском 15 июня: причины, экипаж

Что известно о крушении Ту-22М3 под Иркутском 15 июня: причины, экипаж

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, сообщили в Минобороны РФ. Какие подробности известны, в чем причины, что с экипажем?

Как Ту-22М3 потерпел крушение: причины, что с экипажем

Минобороны РФ сообщило, что в понедельник, 15 июня, в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash пишет, что инцидент мог произойти возле Свирска, самолет якобы рухнул на берегу Ангары. Предварительно, причиной происшествия источник называет отказ двигателей. На месте наблюдается столб дыма, говорится в публикации.

Источник со ссылкой на очевидцев заявил: люди выпрыгивали из самолета на парашютах. На борту, пишет канал, находились командир, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В каких событиях недавно фигурировали образцы Ту-22М3

Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили 20 апреля в Минобороны РФ. Продолжительность полета составила более четырех часов. На некоторых участках маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран.

Ту-22М3 совершали перелет вместе с самолетами Су-35 ВКС. Экипажи дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Какова роль бомбардировщика Ту-22М3 на СВО

Самолеты Ту-22М3 применяются в зоне специальной военной операции в качестве носителя крылатых ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«В этом главное их достоинство. Другое дело, что в связи с появлением средств противовоздушной обороны с дальностью 200–300 км, конечно, самолету-носителю нельзя подлетать к линии боевого соприкосновения. Кроме того, там могут находиться зенитно-ракетные комплексы противника или истребительная авиация. Но во всем остальном этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня», — считает Кнутов.

Он подчеркнул, что применение Ту-22М3 для прорыва противовоздушной обороны невозможно, несмотря на его изменяемую геометрию крыла, которая позволяет летать на малых высотах и огибать рельеф местности. По словам военэксперта, это делает данный самолет достаточно маневренным и пригодным для различных тактических операций против неприятеля.

Ту-22М3 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие подробности известны о характеристиках Ту-22М3

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами, следует из карточки машины на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Опытный Ту-22М3 совершил первый полет в 1977 году. С 1978 года самолет запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в 1989 году.

Самолет способен развивать сверхзвуковую скорость до 2300 км/ч (2,2 Маха) и поражать цели на удалении до 2200 км от аэродрома базирования, следует из открытых источников. Машина несет до 24 тонн боевой нагрузки, будь то крылатые ракеты или свободнопадающие бомбы. В качестве экипажа выступают четыре человека.

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