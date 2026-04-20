Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтийским морем

Российские бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ. Продолжительность полета составила более четырех часов. На некоторых участках маршрута их сопровождали истребители зарубежных стран.

Ту-22М3 сопровождали самолеты Су-35 ВКС. Экипажи дальней авиации ВКС России регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Ранее многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-30СМ2, фронтовые бомбардировщики Су-24М Балтийского флота РФ отработали свои действия на учениях по ночной дозаправке в воздухе. В тренировочных мероприятиях задействовали более 10 единиц техники смешанного авиаполка морской авиации, а также воздушный танкер Ил-78. Для выполнения дозаправки летчикам необходимо идеально ровно выдержать скорость движения и высоту.